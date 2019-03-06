Адвокат рассказал о коварном плане России насчет пленных украинских моряков

Пленные украинские моряки / Соцсети

Российские власти хотят отправить украинских военных моряков, плененных в Керченском проливе 24 ноября 2018-го, на психиатрическую экспертизу.

С таким заявлением выступил глава адвокатской группы украинцев Николай Полозов, сообщает телеканал ZIK.

"В середине апреля заканчивается срок содержания, ранее назначенный военнопленным и само проведение подобной экспертизы будет одной из основ для следствия для продления меры пресечения. Поэтому мы против этой экспертизы, но понимаем, что ее назначат в любом случае. Поскольку в РФ нет суда, а есть политические приказы", — заявил он.

Кроме того, Полозов отметил, что несмотря на неблагоприятно складывающуюся ситуацию, адвокаты пытаются максимально помогать пленным украинским морякам и готовят их к любым сценариям.

"Наши адвокаты заявляют о ходатайстве о присутствии адвоката во время проведения подобной экспертизы каждому из военнопленных. Российские законы дают такую возможность, но как все будет на практике, увидим. Сейчас наши адвокаты обсуждают с ребятами то, как надо себя вести, даже в том случае, если военнопленного вывезут на эту экспертизу без адвоката", — добавил адвокат.

Напомним, ранее в ЕС согласовали новые санкции против России из-за атаки в Керченском проливе 24 ноября. Позднее адвокат рассказал, как россияне "лечат" пленного украинского моряка в СИЗО.