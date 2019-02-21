Адвокат рассказал, как россияне "лечат" пленного украинского моряка в СИЗО

Василий Сорока / Громадське

Лечение раненого украинского военного моряка Василия Сороки (взятого в плен россиянами 24 ноября 2018-го в Керченском проливе) в московском следственном изоляторе "Лефортово" заключается в уколах витамина В.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал его адвокат Сергей Бадамшин.

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина В. В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы", – написал он.

Однако, по словам Бадамшина, несмотря на все проблем, настроение у Сороки по-прежнему "боевое".

"Несмотря на предсказуемое судебное решение, все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Несмотря на предсказуемость суда, тактические и стратегические задачи защита выполняет. Что не может не радовать", – подытожил он.

Напомним, ранее ФСБ шантажирует родных плененных в Керченском проливе украинских моряков. Позднее в российском СИЗО пленный моряк Терещенко шокирует выбритым трезубцем.