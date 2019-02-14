В СИЗО России пленный моряк Терещенко шокирует выбритым трезубцем

Захваченного в плен Владимира Терещенко не сломила тюрьма / Фото: REUTERS

В Москве украинский язык Владимир Терещенко назвал себя военнопленным и в соответствии с Женевской конвенцией сообщил следователям личные сведения именно в том объеме, которое предусматривает данный документ. В СИЗО он демонстрирует независимость и уверенность в себе, чем шокирует российских сотрудников учреждения.

Как сообщила в Facebook адвокат Анастасия Георгиевская, своей вины Владимир не признает и требует освободить его и вернуть ему военную форму и знаки различия.

Правозащитница рассказывает, что Терещенко поместили в маленькую, но отремонтированную камеру. С сокамерником у него сложились не просто дружеские отношения, а взаимовыгодные. Владимир учит мужчину по его просьбе украинскому языку, а тот в качестве признательности готовит для него "примерно как к сыну, все время что-то вкусное".

"А еще с помощью сокамерника Володя выбрил себе на затылке герб Украины и теперь шокирует этим персонал СИЗО. Выглядит мило, мне понравилось", - поделилась адвокат.

Администрация СИЗО тем временем отказывается принимать от украинца обращения с подписью "от военнопленного Терещенко В.А.", выдвигая условие писать "содержащийся в СИЗО".

Напомним, ранее Георгиевская сообщала, что сосед Терещенко по камере - "мусульманин обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена".