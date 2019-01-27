В РФ захваченного украинского моряка бросили в камеру с дыркой и исламистом

27 января 2019, 16:56

Украинец до сих пор не получил ни одного письма, хотя близкие пишут ему 1-2 раза в неделю.

Катера, буксир
Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Украинский моряк Владимир Терещенко, захваченный российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, содержится в СИЗО Лефортово в холодной камере с дыркой в стене.

Об этом сообщила адвокат моряка Анастасия Георгиевская в Facebook.

"Володя находится в старом корпусе... где нет горячей воды и не ловит телевизор. Он просил о переводе в другую камеру, но пока без результата. Договорились, что еще раз напишет об этом. Потому что в камере холодно - дырку в стене одну заделали, появилась другая", - рассказала адвокат.

Сосед Терещенко по камере - "мусульманин обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена".

По ее словам, украинец до сих пор не получил ни одного письма, хотя близкие пишут ему 1-2 раза в неделю. "От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма", - добавила Георгиевская.

Напомним, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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Россия Украина Керченский пролив Лефортово
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