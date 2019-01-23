ФСБ шантажирует родных плененных в Керченском проливе украинских моряков

Пленные украинские моряки / Коллаж "Фактов"

Украинским военных морякам, которых россияне захватили в плен 24 ноября в Керченском проливе и содержат сейчас в СИЗО, не предоставляют необходимое лечение.

Соответствующее информацию на пресс-конференции в Страсбурге (в рамках сессии) ПАСЕ, озвучил Виктор Сорока, отец одного из пленных моряков, сообщает УНН.

По его словам, сотрудники ФСБ РФ обещают оказать необходимую врачебную помощь только после того, как украинцы на суде признают свою вину.

Сорока также рассказал, что у его сына Василия, у которого осколочная рана руки, началось ущемление нервов и сухожилий. Соответственно, рука в значительной степени потеряла свои функции и скоро начнет необратимо усыхать.

Квалифицированной медцпомощи также от россиян не получили и матросы Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Напомним, ранее семьи украинских пленных моряков получили денежную помощь. Позднее в Москве стартовал суд над плененными военнослужащими ВМС Украины.