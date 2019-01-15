"Слава Украине!": в Москве начался суд над пленными украинскими моряками

В Москве судят пленных украинских моряков/ Twitter/OgonWatch

В Лефортовском суде Москвы начался процесс рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.

При этом пленные моряки отказались давать показания, ссылаясь на Женевскую конвенцию и настаивая на своем статусе военнопленных, сообщает в Twitter "Объединенная Группа Общественного Наблюдения за соблюдением Конституционных свобод".

Как рассказали присутствовавшие на суде журналисты, моряки говорили по-русски и назвали лишь свои имена и данные, на другие вопросы они не отвечали.

Отмечается, что когда из зала суда выводили на обед некоторых моряков, часть присутствующих хлопали и кричали "Слава Украине!".

В то же время Лефортовский суд отказался по просьбе защиты передать рассмотрение ходатайств о продлении им ареста в военный суд.

"Суд отказался удовлетворить заявленное нами ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд (МГВС)", - сообщил Интерфаксу адвокат Николай Полозов.

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По его словам, защита настаивала на том, что решать вопрос о продлении морякам срока содержания под стражей должен именно военный суд, поскольку Киев считает их военнопленными.

Следствие ходатайствует о продлении ареста всем украинцам до 26 апреля.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, на заседание суда приехали иностранные дипломаты.

В суд прибыли дипломаты из США, Великобритании, Швеции, Чехии, Польши, Литвы, Латвии и Дании.

Министр в Twitter выразил благодарность "нашим друзьям, которые пришли поддержать украинских ребят".

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.