Семьи пленных украинских моряков получили денежную помощь

Семьям пленных моряков оказали финансовую помощь / Фото: iStock/Global Images Ukraine

Семьям захваченных в плен Россией в Керченском проливе украинских моряков Кабинетом министров выделена единоразовая финансовая помощь в размере 100 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, таким образом семьям решили оказать поддержку.

Отмечается, что 5 декабря правительство приняло постановление по инициативе ведомства, согласно которому было принято решение поддержать украинцев, которые были незаконно задержаны в результате акта вооруженной агрессии со стороны РФ 25 ноября в районе Керченского пролива.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-Морскими Силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственников всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен,

– отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) Вадим Черныш.

Всего финансовую помощь получили 24 семьи.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали РФ обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков. В России ответили на заявление.