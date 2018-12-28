В Кремле отказались считать захваченных украинских моряков военнопленными

Украинские моряки назвали себя военнопленными / Reuters

Захваченные Россией украинские военные моряки не являются военнопленными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя заявление украинских моряков о том, что они являются военнопленными, он подчеркнул, что на территории РФ военнопленных нет.

"Военнопленных здесь не находится. Я не знаю, какие они давали показания, поскольку идет следствие. Мы не можем постоянно отслеживать, как идет следствие. Но я не могу согласиться с тем, что речь идет о военнопленных. Никаких военнопленных на территории Российской Федерации нет. Речь идет о деле, которое расследуется в связи с нарушением государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами", - сказал Песков, передает УНИАН.

Напомним, ранее все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.