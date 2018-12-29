В РФ отреагировали на требование Меркель и Макрона освободить украинских моряков

МИД РФ / vestikavkaza.ru

В ответ на совместное заявление президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Украине МИД РФ призвал западных партнеров отказаться от двойных стандартов и обратить внимание на реальные проблему и угрозы.

Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных "двойных стандартов" и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их "киевские подопечные" европейской безопасности и стабильности", - заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, Москва призывает "наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад".

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали РФ обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков.

"Они (моряки. - Прим.) должны иметь возможность провести праздники со своими семьями", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.