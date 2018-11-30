Всех взятых в плен на Азове украинских моряков доставили в Москву - СМИ

Пленнный украинский моряк и русский конвоир / "Коммерсант"

Военнослужащие ВМС Украины, захваченные в плен россиянами 25 ноября в Азовском море, были перевезены в Москву.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Лента" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По его данным, 29 ноября 21 украинского моряка доставили в СИЗО "Лефортово", а еще троих — в больничное отделение СИЗО "Матросская тишина".

Позднее информацию о транспортировке пленный украинских моряков в Москву прокомментировала вице-спикер Рады и представитель Украины на Минских переговорах Ирина Геращенко. "Захваченных украинских моряков представители российской власти тайно вывезли из Крыма в Москву из-за страха сопротивления со стороны украинских и крымских татар на оккупированном полуострове. Такое мнение высказала первый вице-спикер парламента, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, Захваченных украинских моряков представители российской власти тайно вывезли из Крыма в Москву из-за страха сопротивления со стороны украинских и крымских татар на оккупированном полуострове", − написала она на собственной странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее россияне признались в том, что их военные атаковали украинские корабли на Азове.