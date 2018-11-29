СМИ узнали, куда из Крыма вывозят пленных украинских моряков

Пленных украинских моряков вывозят из Крыма в Москву, узнали журналисты / Reuters

Из захваченного Российской Федерации Крыма вывозят украинских моряков, взятых в плен россиянами и "арестованных" в Симферополе подконтрольным оккупантам судом.

Пленных украинцев вывозят в Москву, сообщил Крым.Реалии крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов.

По данным издания, информацию о вывозе украинских моряков уже подтвердили адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов. Предположительно, моряков вывозят в следственный изолятор "Лефортово".

Также Джемлял сообщил, что раненных моряков, которые находились в Керчи, в четверг, 29 ноября, вывезли в Симферополь.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.