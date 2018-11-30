"Их там есть". Россияне признались, что их военные атаковали украинские корабли на Азове

Выкопоставленный чиновник призвал факт военной агрессии против Украины в Керченском проливе российским СМИ.
Российские военнослужащие участвовали в атаке на корабли ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября.
Соответствующее сообщение опубликовало новостное агентство Интерфакс со ссылкой на слова главы Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.
"Благодаря эффективному взаимодействию пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальное море РФ", — уточнил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Керченском проливе в минувшее воскресенье, 25 ноября, российский корабль протаранил украинский буксир. Позднее сотрудники ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах. Затем офицеры ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа протараненного корабля. В конечном итоге результате украинские моряки оказались в плену, а корабли россияне отбуксировали в порт Керчи (аннексированный Крым).