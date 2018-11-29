Украинских моряков на Азове брали в плен бывшие "альфовцы" - СБУ

Захваченные россиянами корабли ВМС Украины / Reuters

Двое бывших сотрудников Службы безопасности Украины принимали участие в захвате украинских кораблей и пленении военнослужащих ВМС Украины россиянами в Керченском проливе.

Соответствующую информацию озвучил замруководителя СБУ Олег Фролов, отвечая на вопрос об участии перебежчиков в акте российской агрессии 25 ноября. "У нас есть информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняли задачу именно по захвату наших судов", — сказал он.

Кроме того, по словам Фролова, сотрудники СБУ проверяют информацию, собранную во всех возможных источниках. "Служба безопасности Украины проверяет информацию (о возможных причастных к нападению на украинских моряков — "Главред") со всех источников, в том числе и сайта "Миротворец"",— добавил он.

По данным телеканала ZIK, в пленении украинских моряков участвовали Владимир Назарец (позывной "Назар") и Александр Билера (позывной"Петрович") — экс-сотрудники спецподразделения "Альфа" СБУ (дислоцированного в Симферополе).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в симферопольском СИЗО собрали посылку с чаем, кофе и одеждой для плененных на Азове украинских моряков.