"Второго такого шанса может не быть": Зеленского умоляют обменять Чорновол на пленных моряков

Зеленского умоляют обменять Чорновол на пленных моряков / Униан

Кандидат от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская Солидарность, народный депутат Татьяна Чорновол предложила обменять себя на захваченных Россией украинских моряков.

Такое предложение депутатки вызвало целый ажиотаж в сети. Большинство считает, что такой крайне выгоден самой Украине.

"Нужно менять! Второго такого шанса может не быть", – одним сыронизировал кандидат в депутаты Оппозиционного блока – За жизнь Илья Кива.

А под постом самой Чорновол в Facebook люди пишут: "Нужно менять, пока не передумала, Владимир Зеленский, не упустите шанс!", "Вы как Мосийчук… Он тоже обещал себя сжечь… Старым депутатам доверия ноль", "Так предложи х*йло (имеется в виду обидное прозвище главы РФ Владимира Путина – ред.) сама".

Впрочем, нашлись и противники такой идеи. Они считают: "Пленных безусловно жаль, но в Украине вы принесете больше пользы", "У вас дети. Не искушайте этих чекистов".

Напомним, 11 июля Зеленский и Путин впервые пообщались лично. Главы государств провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Причем во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков, заявили у Зеленского.

Политолог Владимир Фесенко считает, что сам факт переговоров между Зеленским и Путиным является хорошей новостью. В то же время собеседник Главреда предупредил, что "стоит быть реалистами, и телефонный разговор еще не означает, что проблемы будут решаться".