"Второго такого шанса может не быть": Зеленского умоляют обменять Чорновол на пленных моряков

12 июля 2019, 11:59

Чорновол сама вызвалась принести себя в жертву.

Зеленского умоляют обменять Чорновол на пленных моряков
Зеленского умоляют обменять Чорновол на пленных моряков / Униан

Кандидат от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская Солидарность, народный депутат Татьяна Чорновол предложила обменять себя на захваченных Россией украинских моряков.

Такое предложение депутатки вызвало целый ажиотаж в сети. Большинство считает, что такой крайне выгоден самой Украине.

"Нужно менять! Второго такого шанса может не быть", – одним сыронизировал кандидат в депутаты Оппозиционного блока – За жизнь Илья Кива.

А под постом самой Чорновол в Facebook люди пишут: "Нужно менять, пока не передумала, Владимир Зеленский, не упустите шанс!", "Вы как Мосийчук… Он тоже обещал себя сжечь… Старым депутатам доверия ноль", "Так предложи х*йло (имеется в виду обидное прозвище главы РФ Владимира Путина – ред.) сама".

Впрочем, нашлись и противники такой идеи. Они считают: "Пленных безусловно жаль, но в Украине вы принесете больше пользы", "У вас дети. Не искушайте этих чекистов".

Напомним, 11 июля Зеленский и Путин впервые пообщались лично. Главы государств провели телефонный разговор. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Причем во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен украинских военных моряков, заявили у Зеленского.

Политолог Владимир Фесенко считает, что сам факт переговоров между Зеленским и Путиным является хорошей новостью. В то же время собеседник Главреда предупредил, что "стоит быть реалистами, и телефонный разговор еще не означает, что проблемы будут решаться".

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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Татьяна Чорновол захват моряков обмен пленными Илья Кива
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