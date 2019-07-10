У Порошенко допускают коалицию с партией Медведчука

Татьяна Чорновол не исключает, что ее политсила будет сотрудничать с Медведчуком / УНИАН

Кандидат от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская Солидарность, народный депутат Татьяна Чорновол высказала мнение, что их политическая сила вполне может объединится с Оппозиционным блоком или Оппозиционной платформой – За життя

В интервью 4 каналу нардеп пояснила, почему променяла партию Народный фронт на политсилу Порошенко.

"Бывших народнофронтовцев все равно не бывает — я до сих пор ощущаю себя народнофронтовцем. Я тут вообще не вижу никаких вопросов. Мы были единой коалицией, мы были вместе все это время, мы вместе много достигли. Все было очень комфортно в этом плане", — сказала она.

Чорновол пояснила, что попала в список Европейской солидарности не по собственной инициативе.

"Это было приглашение Петра Алексеевича. Яценюк на это отреагировал хорошо. Он даже поднял этот вопрос на заседании фракции. Я эту информацию вообще впервые узнала от Яценюка", — подчеркнула она.

В ходе интервью, отвечая на вопрос о коалиции в будущем парламенте, Чорновол допустила сотрудничество партии Порошенко с политсилой Медведчука.

"Вакарчук заявляет правильные вещи. Конечно, тогда мы обязаны с ним идти в коалицию. Если даже Оппоблок или За життя начнут заявлять и демонстрировать правильные вещи — даже с ними можно", — добавила она.

Напомним, Порошенко наградил народного депутата Татьяну Чорновол орденом За мужество III степени, спровоцировав массовые возмущения в Сети.