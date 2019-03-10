"Таня, верни орден": в Сети возмущены наградой За мужество для Чорновол

Чорновол получила орден, который, как правило, выдают посмертно / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко наградил народного депутата Татьяну Чорновол орденом За мужество III степени.

Как говорится в указе главы государства, вместе с другими украинками нардеп награждена по случаю Международного женского дня.

В Сети резко отреагировали на награду для Чорновол и запустили флешмоб с хештегом "Таня верни орден".

"Для тех, кто не в курсе. У нас наградная система построена таким образом, что даже самую мало значащую по рангу медаль, даже для супер-боевых ребят, спокойно отшибают кадровые органы с формулировкой "недостаточно подвигов". А тут - орден. Депутату. Во время войны. Фактически боевой орден, который дается за личное мужество и героизм, аналог советской Красной Звезды. Даже орден Богдана Хмельницкого не является показателем личного мужества, а является скорее командирским орденом. И я бы смолчал, если бы ее наградили орденом княгини Ольги, например. Или даже За заслуги. Я бы понял. Но тут...", - написал пользователь Ночной Сталкер в Facebook.

"Друзья, больше эффективности мы достигнем, если будем писать комментарии по присвоению ордена Чорновол на странице президента и Юрия Брюкова", - призвала к активности Алина Терехова.

"Когда-то я готовил представление на боевые награды на одного из офицеров моей роты. Мне дали примеры таких представлений, чтобы было из чего делать. Было представление на орден За мужество на мужика из нашей бригады, отбивался из РПГ от танка на блокпосту. Погиб. Были еще. Все погибшие. Мне не попалось тогда присвоений ордена За мужество, и то лишь 3 степени, живым. Все - посмертно. С*чье дно, уважаемое общество .... Господин президент, вы чувствуете какую-то дрожь, когда подписываете указы, или эти ордена - это как фишечки в высокой политической игре?", - пояснил Дмитрий Мурин.

Он также добавил скрин поста соратника Чорновол по партии Народный фронт Сергея Пашинского. Нардеп уверял, что его коллеге дали награду за то, что она встречала в Мариуполе колонну российских войск с автоматом в руках.

"Орден за Мужество для Чорновол на 8 марта...Знал покойных и знаю живых обладателей этого ордена. Каждый из них заслужил его своей кровью на войне. Плевок.." – написал Павел Тука.

Офицер 128-й бригады Наталья Мищерякова также возмутилась награждением, отметив, что 104 бойца были награждены орденом За мужество посмертно.

В комментариях член общественного совета при Минсоцполитики Дмитрий Витов пишет, что Чорновол подали на награждение в последний момент.

"Татьяне Чорновол дали орден За мужество. Очередное дно пробито. Обесценивание важного продолжается ... Так держать Петр Алексеевич. Good for you. Только потом не жалуйтесь почему люди голосуют за Зеленского. Несемся…" – написал Анатолий Шара.

"Черновол дали орден За мужество - днище. Она спасла, котенка, Землю, галактику?

Не умножайте значение таких орденов на ноль такими награждениями", - констатировал Алексей Носков.

Прокомментировала награждение в Facebook и сама обладательница ордена Татьяна Чорновол. Она заявила, что награду ей дали не за фронт, а за историческое участие в Революции достоинства.

Напомним, Чорновол на протяжении трех месяцев училась в Нацуниверситете обороны имени Ивана Черняховского и приняла присягу, получив звание младшего лейтенанта и профессию артиллериста.