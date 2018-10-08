Мужа Татьяны Черновол убили в зоне АТО по приказу Пашинского - блогер

Чорновол потеряла своего мужа на войне / УНИАН

Официально муж нардепа Татьяны Черновол погиб в бою, но на самом деле все это якобы откровенная ложь, а на самом деле Николая Березового убили в зоне АТО по приказу самого Сергея Пашинского. По крайней мере, именно так утверждает известный блогер Валентина Коваленко на своей странице в Facebook.

Согласно официальной версии, Николай Березовый был убит снайпером во время освобождения Иловайска. Однако, как отмечает блогер, показания выживших участников сражения за Иловайск кардинально расходятся с официальной версией.

"Бригада, в которую входил Николай Березовый действительно попала под обстрел. Но это было не при попытке освобождения Иловайска и на тот момент бригада была не в полном составе. Один из участников бригады целенаправленно выстрелил в Николая. Как позже рассказывали, что Николай после ранения еще некоторое время был жив, но никто даже не пытался его спасти. Стреляли в Николая по указанию народного депутата Сергея Пашинского", - пишет Коваленко.

"Причина такой дикости довольно банальная. Последние годы своей жизни Николай хоть и жил совместно с Татьяной Чорновол, но семейной жизни, как такового между ними не было. Татьяна требовала развода от Николая и он уже даже соглашался, но сначала предлагал схему раздела имущества и совместных сбережений, которые не устраивали Татьяну", - добавляет блогер.

Отметим, что СМИ неоднократно писали об отношениях между Татьяной Чорновол и Сергеем Пашинским.