Почему фуры едут друг за другом, мешая их обгонять: неожиданная причина

Часто на трассе можно увидеть такую картину - едет несколько фур очень близко друг к другу.

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Почему фуры ездят колоннами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему фуры ездят колоннами

Можно ли их обгонять

Обгон является одним из самых сложных и опасных маневров на дороге. В такой ситуации хуже всего, когда фуры выстраиваются в один ряд и не дают себя обогнать легковушкам.

Главред решил разобраться, почему грузовики ездят друг за другом.

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Почему фуры ездят колоннами

Нередко случаются ситуации, когда дальнобойщики стремятся сформировать колонну для скоординированной поездки. Считается, что такое движение является более безопасным и оптимальным, пишет vnedorozhnik.net.

В частности, грузовики прижимаются друг к другу, чтобы экономить топливо и синхронизировать маневрирование на дороге.

Стоит заметить, что ПДД запрещают игнорировать безопасный интервал и дистанцию, которые на двухполосной загородной автодороге могут составлять десятки метров.

Кроме того, водители тихоходного транспорта (до 40 км/ч) дополнительно должны обеспечить другим участникам движения условия для безопасного обгона, включая поддержание безопасной дистанции для безопасного возвращения на свою полосу.

Нарушителям указанных требований грозит штраф 510 гривен по ч.2 ст.122 КУоАП. Если действия дальнобойщиков создали аварийную ситуацию, то сумма взыскания составит уже 1445 гривен, а самих водителей могут лишить прав на полгода.

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