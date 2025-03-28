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Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться

Руслана Заклинская
28 марта 2025, 21:37
95
Основная причина запрета улыбки на фото связана с использованием систем распознавания лиц.
Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться
Почему улыбка - это табу на паспортном фото / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему на самом деле на фото для паспорта не стоит улыбаться
  • Какие еще запреты существуют в разных странах
  • Какие есть общие правила для фото на паспорт

На первый взгляд, требование к фото на паспорт с нейтральным выражением лица может казаться строгим и непонятным. Однако, как объясняют эксперты, это требование имеет вполне рациональное объяснение.

Главред узнал, почему на фото для паспорта лицо должно быть нейтральным.

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Эксперт в сфере биометрической фотографии и путешествий с Passport-Photo Online Каролина Туровская в комментарии для Huffington Post отметила, что основная причина запрета улыбки на фото связана с использованием систем распознавания лица.

По ее словам, такие системы все чаще используются в аэропортах и на пунктах пограничного контроля, заменяя работников иммиграционных служб. Благодаря этим технологиям процесс проверки документов значительно ускоряется, однако компьютеры работают по другим принципам, чем люди.

Как работают алгоритмы распознавания лица

Распознавание лица требует точного анализа и сравнения 3D-изображения реального человека с 2D-фотографией в паспорте. По словам Туровской, алгоритмы анализируют ключевые черты лица: расстояние между зрачками, расположение ушей, носа и рта, ширину глаз и рта, а также многие другие параметры. Даже незначительное изменение в выражении лица, такое как улыбка, может исказить эти данные и усложнить процесс распознавания.

Несмотря на то, что современные системы имеют высокий уровень точности, они значительно лучше работают с нейтральными выражениями лица. Именно поэтому большинство стран, в частности Великобритания и США, установили правило: фотографироваться нужно без улыбки.

В некоторых странах это требование еще строже. Например, Франция не принимает паспортные фотографии, на которых даже уголки губ едва приподняты.

Правила цифровых фотографий на паспорт:

  • быть лицом вперед и смотреть прямо в камеру;
  • иметь простое выражение лица и закрытый рот;
  • иметь глаза открытые и видимые;
  • не иметь головного убора (если это не по религиозным или медицинским причинам);
  • не закрывайте лицо ничем;
  • не иметь никакой тени на лице или сзади.

Другие требования к фото на паспорт

Кроме запрета на улыбку, существуют и другие правила относительно внешнего вида на фото для паспорта. Согласно рекомендациям правительства Великобритании, лицо на фото не должно носить очки, если в этом нет крайней необходимости. Если же их нужно оставить, то линзы не должны быть тонированными, а оправа не должна закрывать глаза или создавать блики. Солнцезащитные очки строго запрещены.

Также важно соблюдать технические параметры цифрового фото. Оно должно иметь минимальное разрешение 600×750 пикселей и занимать от 50 КБ до 10 МБ памяти. Эти стандарты являются общепринятыми в большинстве фотоателье и паспортных кабинетов, поэтому обычно дополнительных настроек не требуется.

Итак, если вы готовитесь к подаче документов на паспорт, стоит помнить обо всех этих требованиях. Соблюдение правил не только облегчит процесс проверки в аэропорту, но и поможет избежать проблем при получении документа.

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