Как сделать быструю серию фотографий на iPhone: простая инструкция

Серийные снимки автоматически сохраняются в альбоме Серии в приложении Фото и отображаются в разделе "Последние".

https://glavred.info/life/kak-sdelat-bystruyu-seriyu-fotografiy-na-iphone-prostaya-instrukciya-10615001.html Ссылка скопирована

Как на iPhone сделать серию фотографий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Как может помочь режим серийной съемки

Как выбрать самое лучшее фото среди серии

Если вам нужно быстро запечатлеть динамичную сцену или неожиданное событие на вашем iPhone, попробуйте использовать режим серийной съемки (Burst mode), доступный в стандартном приложении Камера от Apple.

Этот режим позволяет камере делать серию снимков со скоростью 10 кадров в секунду, что дает возможность выбрать лучший кадр, пишет Главред со ссылкой на MacRumors.

видео дня

Почему режим серийной съемки полезен

Режим серийной съемки особенно эффективен для фотографирования динамичных объектов, таких как спортивные соревнования, животные в движении или дети во время игры. Делая много снимков подряд, вы сможете найти тот самый момент, когда движение зафиксировано максимально четко.

Как включить режим серийной съемки

Откройте приложение Камера. Нажмите и проведите кнопку спуска затвора влево, держа ее нажатой, чтобы сделать серию снимков. Отпустите кнопку, когда захотите завершить съемку. Во время съемки в этом режиме счетчик на месте кнопки затвора показывает количество кадров, сделанных в текущей серии.

Чтобы включить возможность использовать кнопку увеличения громкости для серийной съемки, перейдите в Настройки ➝ Камера и активируйте опцию Использовать кнопку увеличения громкости для серийной съемки.

Как включить режим серийной съемки / фото: macrumors

Как выбрать лучший снимок из серии

Откройте приложение Фото или просмотрите последний снимок в приложении Камера. Выберите серию фотографий и нажмите на отметку Серия в верхнем левом углу. Просмотрите все снимки в серии, прокручивая миниатюры, и отметьте те, которые хотите сохранить отдельно. Система также предложит варианты с лучшими снимками, отметив их серыми точками. Нажмите Готово и выберите: сохранить все кадры или только выбранные.

Серийные снимки автоматически сохраняются в альбоме Серии в приложении Фото и отображаются в разделе "Последние".

Как выбрать самый любимый кадр / фото: macrumors

Кстати, эксперты также объясняли, почему нельзя оставлять зарядку в розетке. Мало, кто догадывается, но это несет значительные риски для безопасности и увеличивает расходы на электроэнергию.

Еще больше интересных новостей:

Что за устройство iPhone? iPhone - серия смартфонов, разработанных корпорацией Apple. Работают под управлением операционной системы iOS, которая представляет собой упрощенную и оптимизированную для функционирования на мобильном устройстве версию macOS, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред