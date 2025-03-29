Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в Днепре

В результате атаки на Днепр погибли по меньшей мере 4 человека, а также около 20 раненых.

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Днепр под массированной атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

РФ атаковала Днепр "Шахедами"

В результате атаки сгорел гостинично-развлекательный комплекс

В Днепре погибли по меньшей мере 4 человека

Российские оккупанты атаковали Днепр "Шахедами". В городе было много взрывов. В результате атаки сгорел гостинично-развлекательный комплекс Bartolomeo. Видео разлетелись в Сети.

Шахеды ударили прямо по комплексу, там поднялся очень сильный пожар. Полностью сгорел и большой корабль, который был настоящей изюминкой заведения.

видео дня

Смотрите видео с ударом по Днепру:

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

На момент взрыва в ресторане были люди. Они показали кадры изнутри заведения, вокруг которого бушевал сильный пожар.

Смотрите видео с ударом по Днепру:

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Уже известно о том, что в результате атаки погибли 4 человека, количество пострадавших уже возросло до 19-ти. Враг запустил для удара по Днепру более 20 беспилотников. В городе до сих пор продолжаются поисково-спасательные операции.

Смотрите видео с ударом по Днепру:

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Мэр города Борис Филатов эмоционально отреагировал на атаку. Он призвал людей думать о своей безопасности.

"Пожалуйста, уберите пальцы с клавиатур, отойдите от окон и заканчивайте лить слезы по известному днепровскому ресторану. Ну что вы за люди? Ну откровенно... Это - война. Жестокая и безжалостная. Ни один ваш "постик" в соцсетях не поможет. Просто старайтесь находиться в безопасных местах и ждите официальной информации от военной администрации", - написал он.

Атаки РФ по городам Украины 26 марта - последние новости

Как сообщал Главред, около 21:00 Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате взрывов, по предварительной информации, пострадали 9 человек, в том числе 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ использует тактику "роев Шахедов", концентрируя большое количество дронов на одну локацию для пробития ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине. Он считает, что на фоне таких атак неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию.

"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну", - подчеркнул глава государства.

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