Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в Днепре

Ангелина Подвысоцкая
29 марта 2025, 01:07
245
В результате атаки на Днепр погибли по меньшей мере 4 человека, а также около 20 раненых.
Наступление на Днепр
Днепр под массированной атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

  • РФ атаковала Днепр "Шахедами"
  • В результате атаки сгорел гостинично-развлекательный комплекс
  • В Днепре погибли по меньшей мере 4 человека

Российские оккупанты атаковали Днепр "Шахедами". В городе было много взрывов. В результате атаки сгорел гостинично-развлекательный комплекс Bartolomeo. Видео разлетелись в Сети.

Шахеды ударили прямо по комплексу, там поднялся очень сильный пожар. Полностью сгорел и большой корабль, который был настоящей изюминкой заведения.

видео дня

Смотрите видео с ударом по Днепру:

удары по Днепру
Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

На момент взрыва в ресторане были люди. Они показали кадры изнутри заведения, вокруг которого бушевал сильный пожар.

Смотрите видео с ударом по Днепру:

удары по Днепру
Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Уже известно о том, что в результате атаки погибли 4 человека, количество пострадавших уже возросло до 19-ти. Враг запустил для удара по Днепру более 20 беспилотников. В городе до сих пор продолжаются поисково-спасательные операции.

Смотрите видео с ударом по Днепру:

удары по Днепру
Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Мэр города Борис Филатов эмоционально отреагировал на атаку. Он призвал людей думать о своей безопасности.

"Пожалуйста, уберите пальцы с клавиатур, отойдите от окон и заканчивайте лить слезы по известному днепровскому ресторану. Ну что вы за люди? Ну откровенно... Это - война. Жестокая и безжалостная. Ни один ваш "постик" в соцсетях не поможет. Просто старайтесь находиться в безопасных местах и ждите официальной информации от военной администрации", - написал он.

  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция

Атаки РФ по городам Украины 26 марта - последние новости

Как сообщал Главред, около 21:00 Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате взрывов, по предварительной информации, пострадали 9 человек, в том числе 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ использует тактику "роев Шахедов", концентрируя большое количество дронов на одну локацию для пробития ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине. Он считает, что на фоне таких атак неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию.

"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну", - подчеркнул глава государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровская область вторжение России атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в Днепре

Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в Днепре

01:07Украина
Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

00:13Война
РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

22:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Последние новости

01:07

Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в Днепре

01:00

Теперь деньги получать значительно легче: Кабмин упростил процедуру для пенсионеров

00:13

Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

28 марта, пятница
23:23

"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФВидео

23:20

Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
22:48

"Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ

22:27

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

22:27

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

21:53

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожарыФотоВидео

Реклама
21:51

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

21:37

Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться

21:17

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

21:05

Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

20:41

Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

20:36

"Суицидальные намерения": украинская актриса прошла лечение в психбольнице

20:24

Почему фуры едут друг за другом, мешая их обгонять: неожиданная причина

20:18

Евгений Кошевой появился на премьере со старшей дочкой Варварой

20:15

Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление ЗеленскогоВидео

20:03

Впервые в истории: командир ВСУ получил уникальную награду от Зеленского

19:56

Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

Реклама
19:47

Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

19:17

Операция в Белгородской области: генерал ВСУ раскрыл главную цель

19:08

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

19:07

Враг пытается прорваться к трассе на Покровск: ВСУ сообщили об опасности

19:06

Как заставить кур нестись: лучшие советы и народные методы

19:00

Ядерный удар по Украине: когда и по каким целям Путин может применить ядеркумнение

18:58

Списал, но не выдал: банкоматы ПриватБанка "съедают" деньги украинцев

18:30

Трамп в розовых очках: Коваленко объяснил, каким может быть перемирие с РФ

18:28

РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину в ближайшие месяцы - КоваленкоВидео

18:16

Путин манипулирует Трампом и хочет добиться продолжения войны – WP

17:54

Воры уже накинули глаз: 8 признаков того, что ваш дом является мишенью для кражи

17:46

Были в топе игрушек у детей: зачем в СССР делали стеклянные шарики

17:39

Где цифра 5 среди двоек: только самый внимательный ее найдет за 5 секунд

17:32

Блогер-беглец Волошин остался заграницей без единого паспорта и документов

17:28

В МИД потроллили Путина за идею "внешнего управления" и напомнили о разрухе в РФ

17:09

Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

16:41

В Украине заработают новые правила оплаты больничных: что изменится

16:41

Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий

16:16

Крысы исчезнут навсегда: какое крылатое животное поможет выгнать грызунов из сада

16:07

Исправить ошибку, сменив одну спичку: интересная головоломка для настоящих гениев

Реклама
15:57

Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

15:42

Муравьи исчезнут навсегда: копеечное средство, которое избавится от насекомых

15:37

Полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, но есть нюанс

15:30

На щите: в Украину вернули тела 909 павших защитников

15:12

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

15:12

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

15:07

Когда рождаются истинные миллионеры: шесть дат, которые приносят финансовый успех

15:07

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы 29 марта

14:52

У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

14:41

Творожный кулич на Пасху: три простых и необычайно вкусных рецептаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять