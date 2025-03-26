Днепр в огне: рой беспилотников атаковал город, горят жилые районы

В результате вражеской атаки загорелись машины, объекты инфраструктуры.

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РФ атаковала Днепр Шахедами / Колаж: Главред, фото: Telegram

Днепр под массированной атакой вражеских "Шахедов". В городе свирепствуют пожары. Это подтвердил городской голова Днепра Борис Филатов.

"Громко. Спасатели, коммунальщики, полиция, все службы задействованы. Любая официальная информация - только от Военной Администрации. Будьте осторожны, пожалуйста", - написал он.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что враг направил на город беспилотники. В Днепре произошло сразу несколько пожаров.

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"Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают, есть ли пострадавшие - выясняем", - написал он.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что под атакой были дома.

"Рой шахедов" россиян ударил по Днепру, дома, пожары. Опять", - написал он.

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