Операция в Белгородской области: генерал ВСУ раскрыл главную цель

Операция ВСУ может быть направлена на блокирование потенциального нового нападения России.

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ВСУ проводят операцию в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 199 УЦ ДШВ ВСУ

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Операция ВСУ в Белгородской области может улучшить позиции Украины на переговорах

Операция ВСУ может блокировать потенциального новое нападение РФ

Операция ВСУ в Белгородской области может улучшить позиции Украины в контексте переговоров за счет контроля над большим количеством территории страны-агрессора РФ, заявил бывший старший советник Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Виктор Назаров.

Подобные надежды на получение уступок за счет взятия территорий в Курской области померкли, поскольку российские войска их практически отвоевали, пояснил он изданию The New York Times.

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В свою очередь глава New Geopolitics Research Network Михаил Самусь не исключает, что новая операция ВСУ может быть направлена не только на укрепление позиций Украины на переговорах, но и на блокирование потенциального нового нападения России, а также на отвлечение российских войск с других участков фронта.

При этом военный эксперт пояснил, что операция в Белгородской области покажет, что "Украина действует на опережение и что украинские аргументы необходимо учитывать".

Вместе с тем, по словам аналитика Black Bird Group Паси Паройнена, его организация проверила и геолоцировала несколько видео, которые показали, как украинские силы входят в Белгородскую область.

По его словам, Украина сумела "обеспечить надлежащую буферную зону обороняемой территории и захватить несколько сел вдоль границы в течение первых нескольких дней атак". При этом он добавил, что село Демидовка, теперь, по-видимому, находится под контролем Украины.

"Москва не продемонстрировала готовности идти на реальные уступки, пока украинские войска остаются на российской территории, и новый натиск Киева сопряжен с очевидными рисками", - добавляет издание.

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Ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

Как писал Главред, ранее в ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область. Были опубликованы карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья).

Напомним, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявления РФ о наступлении на Белгородщину, заявил так: "Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами".

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