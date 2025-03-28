На щите: в Украину вернули тела 909 павших защитников

В возвращении тел павших украинских защитников способствовал Международный Комитет Красного Креста.

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"На щите" в Украину привезли защитников сразу с нескольких направлений / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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В Украину вернули почти тысячу тел погибших воинов

Личности погибших будут устанавливать

28 марта Украина в рамках проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Из числа возвращенных "на щите" украинских защитников павшие из Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направлений, а также моргов на территории страны-агрессора России.

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"Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе также сообщили, что в кратчайшие сроки следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут установлены личности погибших.

Возвращение тел украинских защитников - последние новости

Напомним, Главред писал, что 14 февраля, по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 757 павших украинских воинов. Из числа возвращенных "на щите" защитников есть погибшие с таких направлений: Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского.

В январе 2025 года координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украина вернула на подконтрольную территорию тела 757 погибших воинов. Это защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Накануне во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции Василием Боднаром семьи военнопленных рассказали, что Россия возвращает в Украину тела погибших военных, но без внутренних органов.

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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными? Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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