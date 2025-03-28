Путин манипулирует Трампом и хочет добиться продолжения войны – WP

Дональд Трамп должен был бы быть чрезвычайно доверчивым, чтобы поверить Владимиру Путину.

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Владимир Путин ведет игру с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

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Путин не отказывается от своего стремления завоевать всю Украину

Трамп наивно доверяет Путину и повторяет тезисы Кремля

Диктатор РФ Владимир Путин не отказывается от своего стремления завоевать всю Украину и манипулирует президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров.

"Если вы хотите увидеть маэстро за работой, обратите внимание на переговоры Владимира Путина по Украине с президентом Дональдом Трампом и его специальным представителем Стивом Уиткоффом. Российский президент играет с американцами, как Страдивари", - говорится в материале The Washington Post.

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Напоминается, что Путин отказался принять американский план остановки огня и выдвинул настолько обременительные условия, что не было никаких шансов, что он когда-либо будет реализован.

Однако Трамп - вместо того, чтобы назвать Путина препятствием на пути к миру, как он это сделал с Зеленским, - похвалил дискуссии Путина с Уиткоффом как "очень хорошие и продуктивные" и повторил тезисы Кремля, написав в социальных сетях, что "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками".

Подчеркивается, что Трамп настаивал на том, чтобы Путин согласился прекратить все атаки на "энергетику и инфраструктуру", тогда как Кремль заявил, что соглашение ограничивается энергетической отраслью. В любом случае, российские бомбардировки украинских городов продолжились.

"Трамп должен был бы быть чрезвычайно доверчивым, чтобы поверить в то, что Путин ведет переговоры с добрыми намерениями, когда все признаки указывают на то, что российский диктатор не отказался от своей цели - контролировать всю Украину. Наивность президента соответствует, если не превосходит, наивность Уиткоффа, который сначала был назначен посланником на Ближнем Востоке, а теперь взял на себя ведущую роль в переговорах с Кремлем", - пишет издание.

Авторы отмечают, что в своем новом интервью журналу Time Зеленский пожаловался, что Россия использует дезинформацию, чтобы повлиять на "некоторых людей в команде Белого дома".

"Хотя Уиткофф утверждает, что достиг "огромного" и "колоссального" прогресса в отношениях с Путиным, он и его босс никогда не добьются успеха в переговорах относительно справедливого завершения войны, пока будут оставаться в плену кремлевской дезинформации. Это мешает им видеть реальность, которая смотрит им в глаза: Путин может закончить войну в любой момент, когда захочет. Он просто не хочет этого делать", - добавили журналисты.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров. Планы Трампа и Путина по завершению боевых действий в Украине несколько расходятся.

Напомним, ранее Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной. Трамп по-прежнему верит в то, что Москва в конечном итоге хочет прекращения войны.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп рассказал, как идут переговоры о завершении войны. По его словам, сейчас обсуждаются вопросы "по разделу земель".

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