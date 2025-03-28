Воры уже накинули глаз: 8 признаков того, что ваш дом является мишенью для кражи

Воры часто используют специальные метки для обозначения потенциальных целей для кражи.

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8 меток, которые могут указывать на то, что ваш дом в опасности / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какие метки используют воры перед ограблениями

Как обезопасить себя от ограбления

Как обычно действуют воры

Независимо от того, живете ли вы в спокойном районе или в опасном, ваш дом может стать объектом кражи. Воры часто используют специальные метки для обозначения потенциальных целей.

Эксперт по безопасности выделил восемь конкретных меток, на которые владельцам квартир и домов следует обращать внимание. Именно эти отметки часто используются преступниками для маркировки домов, на которые они планируют напасть.

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Такие меловые метки можно найти на стенах, кирпичах, подоконниках, мусорных баках, заборах и тротуарах вблизи вашего дома. Главред узнал, как они выглядят.

"Воры всегда ищут легкие цели. Если они видят слабые замки, отсутствие камер безопасности или признаки того, что дом пуст, они воспользуются этим", - предупредил эксперт по безопасности из компании CJS Automation, пишет The Mirror.

Метки, которые могут оставлять воры / Фото: The Mirror

Если вы заметили подозрительные метки на вашей собственности или поблизости, важно сделать их фото перед тем, как их стереть, чтобы показать другим, в том числе полиции.

Также эксперт отмечает, что преступники обычно не выбирают один конкретный дом - они обследуют целую улицу. Поэтому рекомендуется сообщить соседям, если вы обнаружили такие метки.

"Лучшая оборона - это удалить подозрительные метки, улучшить безопасность вашего дома и быть бдительными относительно того, что происходит в вашем районе", - добавил эксперт.

Полиция также подчеркивает, что "воры часто являются возможными преступниками", которых привлекают открытые двери или окна.

"Все, что они могут увидеть через окно, только мотивирует их действовать", - заявили правоохранители.

Иногда кражи совершаются не только для того, чтобы обокрасть дом, но и для угона автомобиля, припаркованного рядом. Полиция отмечает, что сараи и гаражи часто являются мишенями, ведь они не имеют должной защиты, а инструменты в них могут пригодиться преступникам для проникновения в дом.

Кроме того, если вы уже стали жертвой кражи, ваш дом может стать еще более привлекательным для преступников в будущем.

"Воры возвращаются в дома, которые они уже ограбили, потому что владелец не улучшил безопасность после первой кражи", - отметили в полиции.

Если в районе были зафиксированы кражи, ваше жилье может стать следующей целью. Защита своего дома и обеспечение надежной охраны являются ключевыми для того, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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