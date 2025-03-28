Как заставить кур нестись ежедневно: лучшие советы

Вы узнаете:
- По каким причинам куры перестают нестись
- Чем кормить кур, чтобы они лучше неслись
Куры являются одними из самых распространенных домашних птиц, которых содержат ради яиц и мяса. Однако, чтобы обеспечить стабильную яйценоскость, необходимо учитывать несколько факторов, таких как питание, условия содержания и здоровье птиц.
Главред узнал, как повысить яйценоскость кур.
Что давать курам, чтобы они начали нестись
Правильное питание является основой для поддержания высокой яйценоскости. Рацион кур должен быть сбалансированным и включать.
- Зерновые культуры: пшеница, ячмень, кукуруза - источники энергии.
- Белки: мясо-костная мука, рыбная мука, соевый шрот - для формирования яиц.
- Витамины и минералы: овощи, зелень, мел, ракушечник - для укрепления здоровья.
- Добавки: специальные премиксы для кур-несушек, содержащие необходимые витамины и минералы.
Особенно важно обеспечить кур белком, поскольку его дефицит может привести к поеданию собственных яиц. В таком случае рекомендуется добавлять в корм рыбную муку или измельченные вареные яйца.
Как вызвать яйценоскость у кур
Кроме правильного питания, на яйценоскость влияют такие факторы: освещение, температура и условия содержания, пишет издание Настанова. Чистота в курятнике и достаточное пространство для птиц способствуют их комфорту и высокой производительности.
Куры нуждаются в 14-16 часах света в сутки. Зимой, когда световой день короче, рекомендуется добавлять искусственное освещение в курятник.
Оптимальная температура для кур-несушек составляет 18-22°C. При более низких температурах их активность уменьшается, что может повлиять на количество яиц.
Как заставить кур нестись народными средствами
Некоторые фермеры используют народные методы для стимуляции яйценоскости.
- Добавление чеснока в корм: считается, что это улучшает аппетит и общее состояние птиц.
- Использование травяных настоев: отвар из крапивы добавляют в воду для питья.
- Пророщенное зерно: пророщенное зерно богато витаминами и полезными веществами.
- Регулирование светового режима: увеличение светового дня с помощью ламп может стимулировать яйценоскость.
- Дрожжи: дрожжи - источник белка и витаминов группы B.
Однако перед использованием народных методов рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Почему куры не хотят нестись
Существует несколько причин, почему куры могут снизить или прекратить яйценоскость:
- Стресс. Резкие изменения в условиях содержания, шум, присутствие хищников могут вызвать стресс у птиц.
- Болезни. Инфекционные и паразитарные заболевания негативно влияют на продуктивность.
- Возраст. С возрастом яйценоскость кур уменьшается. Обычно пик продуктивности приходится на 1-1,5 года жизни.
- Линька. Во время линьки куры восстанавливают перьевой покров, что может сопровождаться снижением яйценоскости.
Для решения проблемы с низкой яйценоскостью необходимо проанализировать возможные причины и принять соответствующие меры, такие как улучшение питания, создание комфортных условий содержания и своевременное лечение болезней.
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