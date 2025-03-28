Как заставить кур нестись ежедневно: лучшие советы

Правильное питание является ключевым фактором для высокой яйценоскости.

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Как получить максимум яиц от ваших кур / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

По каким причинам куры перестают нестись

Чем кормить кур, чтобы они лучше неслись

Куры являются одними из самых распространенных домашних птиц, которых содержат ради яиц и мяса. Однако, чтобы обеспечить стабильную яйценоскость, необходимо учитывать несколько факторов, таких как питание, условия содержания и здоровье птиц.

Главред узнал, как повысить яйценоскость кур.

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Что давать курам, чтобы они начали нестись

Правильное питание является основой для поддержания высокой яйценоскости. Рацион кур должен быть сбалансированным и включать.

Зерновые культуры: пшеница, ячмень, кукуруза - источники энергии.

пшеница, ячмень, кукуруза - источники энергии. Белки: мясо-костная мука, рыбная мука, соевый шрот - для формирования яиц.

мясо-костная мука, рыбная мука, соевый шрот - для формирования яиц. Витамины и минералы: овощи, зелень, мел, ракушечник - для укрепления здоровья.

овощи, зелень, мел, ракушечник - для укрепления здоровья. Добавки: специальные премиксы для кур-несушек, содержащие необходимые витамины и минералы.

Особенно важно обеспечить кур белком, поскольку его дефицит может привести к поеданию собственных яиц. В таком случае рекомендуется добавлять в корм рыбную муку или измельченные вареные яйца.

Как вызвать яйценоскость у кур

Кроме правильного питания, на яйценоскость влияют такие факторы: освещение, температура и условия содержания, пишет издание Настанова. Чистота в курятнике и достаточное пространство для птиц способствуют их комфорту и высокой производительности.

Куры нуждаются в 14-16 часах света в сутки. Зимой, когда световой день короче, рекомендуется добавлять искусственное освещение в курятник.

Оптимальная температура для кур-несушек составляет 18-22°C. При более низких температурах их активность уменьшается, что может повлиять на количество яиц.

Как заставить кур нестись народными средствами

Некоторые фермеры используют народные методы для стимуляции яйценоскости.

Добавление чеснока в корм: считается, что это улучшает аппетит и общее состояние птиц. Использование травяных настоев: отвар из крапивы добавляют в воду для питья. Пророщенное зерно: пророщенное зерно богато витаминами и полезными веществами. Регулирование светового режима: увеличение светового дня с помощью ламп может стимулировать яйценоскость. Дрожжи : дрожжи - источник белка и витаминов группы B.

Однако перед использованием народных методов рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Сколько варить яйца / Инфографика: Главред

Почему куры не хотят нестись

Существует несколько причин, почему куры могут снизить или прекратить яйценоскость:

Стресс . Резкие изменения в условиях содержания, шум, присутствие хищников могут вызвать стресс у птиц .

. Резкие изменения в условиях содержания, шум, присутствие хищников могут вызвать стресс у птиц Болезни. Инфекционные и паразитарные заболевания негативно влияют на продуктивность.

Инфекционные и паразитарные заболевания негативно влияют на продуктивность. Возраст . С возрастом яйценоскость кур уменьшается . Обычно пик продуктивности приходится на 1-1,5 года жизни.

. С возрастом яйценоскость кур уменьшается Обычно пик продуктивности приходится на 1-1,5 года жизни. Линька . Во время линьки куры восстанавливают перьевой покров, что может сопровождаться снижением яйценоскости.

Для решения проблемы с низкой яйценоскостью необходимо проанализировать возможные причины и принять соответствующие меры, такие как улучшение питания, создание комфортных условий содержания и своевременное лечение болезней.

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