Как дешево кормить кур: 2 самых лучших варианта, которые советуют фермеры

От правильно подобранного рациона зависит здоровье кур и то, как они будут нести яйца.

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Как дешево кормить кур/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как дешево кормить кур

Как обеспечить домашней птице сбалансированное питание

Здоровье и продуктивность домашних кур зависит от многих факторов. Один из важнейших факторов - питание. При этом стоит следить за тем, чтобы куры нормально наедались, но не переедали.

Чтобы обеспечить домашнюю птицу нужными витаминами и микроэлементами, нужно знать, чем правильно кормить кур. Главред разобрался, как дешево кормить кур, чтобы они были здоровыми и хорошо несли яйца.

1. Вареный картофель

Автор YouTube-канала "Подвір'я" рассказывает, что она дает для своих кур, в частности, вареный картофель, который хорошо измельчает. На ведро измельченного вареного картофеля она добавляет около двух столовых ложек кормовых дрожжей. Также она добавляет к этой смеси две столовых ложки рыбной муки, примерно такое же количество кормового мела. Кроме этого, можно добавить витамины для кур в порошке. Далее надо влить в эту смесь немного воды и хорошо перемешать.

Смотрите видео о том, как кормить кур:

2. Тыква и кабачки

Автор YouTube-канала "Моє подвір'я" рассказала, чем кормят кур в селе и что им можно давать, а что - нет. Женщина рассказывает, что для взрослых кур, уток и индюков полезно давать кабачки и тыквы. Из них домашняя птица будет получать много полезных веществ.

В то же время автор видео отмечает, что такие плоды могут принести пользу только взрослым животным, а молодняку их категорически нельзя давать.

"С кабачками и тыквами надо быть очень осторожными при откорме молодняка, именно молодняка. Потому что пока уточки и курочки еще маленькие, они от кабачка могут слабеть и "падать на ноги", не имеют силы. Мы советовались с ветеринарами и делились опытом со знакомыми, соседями, и такое было у многих. И поэтому теперь советую всем, что когда молодняк уток и кур еще маленький, кабачков и тыкв им давать не стоит. А когда они станут взрослыми, кабачки и тыквы им будут даже полезными", - отметила она.

Женщина рассказала, что она не натирает кабачки и тыквы, а кладет их кусками, и домашняя птица склевывает эти куски.

Смотрите видео о том, как кормить кур:

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Что такое "Моє подвір'я"? Моє подвір'я - YouTube-канал украинской хозяйки Инны, которая делится опытом выращивания рассады на подоконнике, овощей и фруктов без применения химических минудобрений и гербицидов, рассказывает о птицеводстве, выращивании кроликов, нутрий и черных свинок. Также Инна делится рецептами домашней еды, мясной и овощной консервации. На канал подписались более 240 тысяч пользователей.

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