Исправить ошибку, сменив одну спичку: интересная головоломка для настоящих гениев

В сети появилась новая головоломка со спичками, которая испытает вашу внимательность и логическое мышление. Как сообщает Fresherslive, подобные задачи обычно представляют собой математические уравнения, в которых нужно исправить ошибку, пишет Главред.
Для этого необходимо внимательно рассмотреть задачу, понять, где именно проблема, и найти способ исправить ее, переместив всего одну спичку.
На этот раз перед вами уравнение 6 - 4 = 3, которое является неправильным. Задача состоит в том, чтобы сделать его правильным, изменив положение одной спички.
Если вам легко даются такие головоломки, можно усложнить себе задачу, установив ограниченное время.
Если же хотите разобраться в спокойном темпе, попробуйте найти решение без спешки.
Удалось ли вам разгадать эту задачу? Если нет - попробуйте еще раз! А если все же не получается, ниже будет опубликован правильный ответ.
А вот в этой головоломке надо определить, чем отличаются 2 мужчин.
Больше интересных головоломок:
- Где спрятана спичка: только "гений головоломок" догадается за 5 секунд
- Где 3 различия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд
- Где 3 различия между девушками: только "гений головоломок" угадает за 17 секунд
Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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