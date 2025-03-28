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Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

Сергей Кущ
28 марта 2025, 23:20
25
В США заявили, что российский диктатор готов нажать на красную кнопку.
Путин, ядерное оружие, ядерный удар
Путин, ядерное оружие, ядерный удар / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Рискнет ли Путин применять ядерное оружие против Украины
  • Когда РФ могла ударить "ядеркой" по Украине

В отчете директора Нацразведки США, опубликованном 25 марта, говорится, что Путин может применить ядерное оружие против Украины, поскольку не может достичь быстрых и решительных побед, но это маловероятно.

Об этом в комментарии Главреду заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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По его словам, Россия в ближайшее время не может применить ядерное оружие, поскольку обстановка на фронте складывается благоприятно для нее.

"Пусть медленно, тяжело и с большими потерями, но российские войска сохраняют за собой стратегическую инициативу на фронте. Так, например, на прошлой неделе на Покровском направлении, южнее Покровска, российские войска вновь заняли те позиции, которые мы недавно отвоевали", - отметил эксперт.

Золотарев подчеркнул, что в ситуации, когда идет столь большой геоэкономический торг с Трампом, когда на кону миллиарды и триллионы долларов, применение ядерного оружия Россией было бы верхом глупости.

"Ведь этот шаг автоматически вернул бы Путина в тотальную изоляцию, причем даже среди стран Глобального Юга. Издержки этого решения перевесили бы все выгоды, поскольку тактическое ядерное оружие может повлиять на ситуацию на отдельном участке фронта, но не позволит выиграть России войну", - пояснил он.

По словам эксперта, Россия могла применить "ядерку" осенью 22-го года, когда российская армия была не в лучшем состоянии, и потеря Херсона грозила обернуться для РФ военной катастрофой. Тогда американские аналитики опасались, что удар ядерным оружием станет крайним шагом Путина, чтобы избежать разгрома его войск.

"Сейчас особой нужды в ядерном ударе у России нет. Однако козырь применения ядерного оружия у нее остается", - поделился эксперт.

Ядерное оружие в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший министр окружающей природной среды Украины, председатель Украинской народной партии и народный депутат пяти созывов Юрий Костенко принимал непосредственное участие в процессе ядерного разоружения Украины. Он рассказал, какие страны больше всего давили на Киев с требованием отказаться от ядерного оружия.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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война в Украине ядерное оружие Андрей Золотарев
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