Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление Зеленского

Ведется работа над тем, чтобы в Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов.

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Владимир Зеленский сообщил о развитии ракетной программы Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Украина работает над производством своих зенитных ракетных комплексов

Ракетная программа Украины будет максимально ускорена

Ведется работа над тем, чтобы в Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу.

"Коротко о сегодняшнем дне. Ставка... Сегодня мы говорили относительно нашей ракетной программы - максимального ускорения производства", - подчеркнул он в вечернем обращении.

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По словам главы государства, ведется работа и над тем, чтобы в Украине были построены свои производства зенитных ракетных комплексов, всех необходимых систем противовоздушной обороны.

"На днях, во время встреч в Европе, и ранее, в переговорах с другими партнерами, мы говорили о локализации производств в Украине, локализации некоторых систем ПВО, локализации ракет к ним - обязательно надо прийти к этому", - отметил он.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину в таком промышленном и технологическом развитии.

"Все, чего мы сейчас достигаем в Украине, это будет общий результат всей Европы - наша общая и долгосрочная безопасность", - добавил президент.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Ранее Зеленский рассказал о том, что Украина разворачивает ракетную программу. По его словам, продолжается работа над ракетной программой. Идет активная работа над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

Напомним, Зеленский ранее анонсировал новые решения по укреплению ПВО. Президент Украины анонсировал подготовку "новых решений" совместно с партнерами для противодействия российскому террору.

Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

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