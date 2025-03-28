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Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

Сергей Кущ
28 марта 2025, 19:47
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Партнеры расширили Украине доступ к разведданным, военным складам и выдали новые лицензии на системы ПВО.
Украина не признает военную помощь США долгом
Украина не признает военную помощь США долгом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг
  • Украина передаст Америке доказательства срыва Россией перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа".

Также президент заявил во время пресс-конференции заявил, что Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг:

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"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", - отметил Зеленский.

Также президент рассказал, что министр обороны Рустем Умеров направится к американским партнерам с доказательствами того, что именно россия нарушает договоренности о прекращении огня.

По его словам, страны-партнеры также расширили Украине доступ к разведданным, военным складам и выдали новые лицензии на системы ПВО.

помощь США, инфографика
помощь США, инфографика / Инфографика Главред

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, в первой половине 2025 года Германия поставит Украине масштабный пакет военной помощи, который включает бронетехнику и средства ПВО. Среди основных позиций - 22 танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS.

Также 30 января Швеция объявила о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи на сумму 13,5 миллиарда шведских крон (1,25 миллиарда долларов). Пакет включает финансирование производства ракет и беспилотников в Украине, удвоение количества боевых катеров CB 90 и противотанкового вооружения, а также поддержку оборонной промышленности.

Как сообщал Главред, ЕС готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, который может вырасти до 10 млрд. Помощь будет включать 1,5 млн артснарядов, системы ПВО и другое вооружение. Официальное объявление возможно до 24 февраля.

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