"Курни и вступи в артиллерию". Нардеп Татьяна Чорновол выучилась на артиллериста

Черновол стала артиллеристом / Фото: Facebook/Татьяна Чорновол

Народный депутат от политсилы "народный фронт" Татьяна Чорновол в Нацуниверситете обороны имени Ивана Черняховского и 18 августа приняла присягу, получив званием младшего лейтенанта и профессию артиллериста.

"Я прошла посвящение в артиллеристы - это когда ты стреляешь из гаубицы, а потом имеешь честь сделать себе боевой раскрас на лице сажей из гильзы, и этой же гильзой, еще горячей, бьют по попе... Ну, такая традиция. И я горжусь!", - написала Чорновол о своих достижениях в Facebook.

/ Фото: Facebook/Татьяна Чорновол

Нардеп рассказала, что обучение длилось более ста дней, а на присяге она была командиром второй пушки. Чорновол опубликовала фото с присяги, на которой она, к слову, выступала с трибуны как депутат. На снимке артиллериста держит автомат не так, как все - обычно во время присяги его берут за шейку приклада, на что моментально обратили внимание в соцсетях.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

В защиту коллеги по партии выступила нардеп Виктория Сюмар, заявив, что Чорновол решила лето посвятить обучению. Она считает, что критикуют ее незаслуженно, поскольку в других странах за подобные достижения уважают.

/ Фото: Facebook

Как ранее сообщалось, в камере СИЗО обнаружен повешенным организатора нападения на журналистку Татьяну Чорновол во время Евромайдана в 2013 году Олег Нетребко.