Политолог объяснил, на что указывает разговор Зеленского с Путиным

Президент России часто действует коварно, предупредил эксперт.
Политолог Владимир Фесенко считает, что сам факт переговоров между президентом Владимиром Зеленским и главой Российской Федерации Владимиром Путиным является хорошей новостью.
Разговор Зеленского с Путиным — это еще один признак того, что переговорный процесс разблокируется, переговоры активизируются, в частности, они коснутся судьбы украинских пленных моряков, рассказал эксперт в комментарии Главреду.
В то же время собеседник предупредил, что "стоит быть реалистами, и телефонный разговор еще не означает, что проблемы будут решаться".
"Путин часто действует коварно — играет, как кошка с мышкой. И телефонные беседы у него были с Петром Порошенко (экс-президент — Ред.), даже в последний год президентства Петра Алексеевича. Но сам по себе факт таких переговоров ни о чем не говорит, кроме активизации переговорного процесса", — отметил он.
Политолог добавил, что, скорее всего, будет обсуждаться вопрос, о котором уже говорили с западными партнерами, немецкими и французскими лидерами — это вопрос о встрече на высшем уровне. "В нормандском (Украина, Россия, Германия, Франция — Ред.), а, возможно, и в более широком формате", — полагает эксперт.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор между президентом РФ и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе украинской стороны. Спикер говорил, что главы России и Украины, в частности, обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
Позже на сайте украинского президента появилась информация, что Зеленский и Путин поговорили по телефону 11 июля, а во время беседы ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.