Украинский омбудсмен предложила Кремлю взять на поруки пленных украинских моряков

Людмила Денисова / УНИАН

Омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила официальной Москве освободить пленных украинских моряков – под свое личное обязательство.

Свое предложение она озвучила через пост в социальной сети Facebook.

"Безусловно остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь. И если будут договоренности и политическая воля – это произойдет. В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в досудебном рассмотрении, если такое будет", − написала она.

Напомним, ранее в Москве Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей украинским морякам, взятым в плен Пограничной службой ФСБ РФ в ноябре прошлого года во время инциндента в Керченском проливе.