О моряках речь не идет: Денисова уточнила, кого может помиловать Путин

Денисова / УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вопрос помилования украинских моряков, которых незаконно удерживают в России, на данный момент не стоит.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Денисова сделала 17 июля в ходе визита в Лефортовский районный суд Москвы. Тут сегодня состоятся судебные заседания по изменению или продлению меры пресечения для украинских моряков.

Комментируя вопрос журналистов о том, кого могут помиловать Путин и Зеленский, Денисова ответила: "Это не связанные вещи, и не связаны с нашими моряками. У нас есть 150 человек - удерживаемых лиц, граждан Украины в российских тюрьмах, а есть 35 человек, которых предоставила Москалькова - удерживаемых граждан России в исправительных учреждениях в Украине. Речь шла об этих лицах, фамилии я пока не буду разглашать".

Что касается украинских моряков, то Денисова выразила надежду, что "суд примет правильное решение" и освободит их из-под стражи. Как известно, сегодня Лефортовский районный суд Москвы будет рассматривать вопрос о продолжении меры пресечения для украинцев. Сторона обвинения просит продлить для них содержание под стражей еще на три месяца.

Напомним, 16 июля в Москве уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран. В украинском списке – 150 дел.

Ранее Москалькова оценила вероятность обмена захваченных моряков на Вышинского. Также ранее в РФ подтвердили подготовку обмена захваченных моряков.