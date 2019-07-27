Волкер рассказал о подготовке визита Зеленского в США

Готовится встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Главред

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что обе страны продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Напомним, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

Позднее постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд поделился подробностями телефонной беседы между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.