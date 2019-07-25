Зеленский поболтал с Трампом: за что глава США похвалил коллегу и на что ему попенял

Зеленский поболтал с Трампом по телефону: что обсудили / Главред

Главы Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры по телефону.

"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии Слуга Народа", — отмечается в сообщении на сайте украинского лидера.

Трамп убежден, что обновленная власть Украины быстро улучшит имидж страны, а также завершит коррупционные расследования, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и Штатами.

Читайте такжеЭксперт сказал, без чего Зеленскому не стоит ехать к ТрампуТрамп подчеркнул, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается неизменной. Он также подтвердил готовность американской стороны помогать Украине с реформами.

Зеленский в ответ поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на РФ.

Главы стран договорились обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия более предметно во время визита Зеленского в США.