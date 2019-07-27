Трамп пригласил Зеленского в Белый дом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о скорой встрече / Главред

Постоянный представитель США при Европейском союзе Гордон Сондланд поделился подробностями телефонной беседы между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону — ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем", - цитирует дипломата Радио Свобода.

Как ранее сообщалось, главы Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры по телефону.

Затем в Белом доме рассказали, о чем Трамп говорил с Зеленским.