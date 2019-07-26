В Белом доме рассказали, о чем Трамп говорил с Зеленским

Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поздравил украинского коллегу с результатами на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщили в Белом доме, Трамп и Зеленский также обсудили энергетическое и экономическое сотрудничество двух стран.

"Президент Трамп и президент Зеленский обсудили пути укрепления отношений между Соединенными Штатами Америки и Украины, в том числе энергетическое и экономическое сотрудничество. Оба лидера также выразили надежду на возможность встречи", - говорится в сообщении посольства США в Украине.

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Напомним, ранее в Госдепе США оценили результаты внеочередных выборов в Раду.