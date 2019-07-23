Госдеп США восторженно оценил результаты выборов в парламент Украины / Comments.UA

Американский Государственный департамент поздравил Украину и ее граждан с мирным проведением выборов в парламент 2019.

В сообщении ведомства отмечается, что результаты голосования 21 июля "дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев идеалам демократии".

При этом в США добавили, что ожидают окончательные рекомендации ОБСЕ по улучшению избирательного процесса и их реализации на деле.

Напомним, по результатам обработки 95,01% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов, в Верховную Раду проходят пять партий. В то же время другие партии, принимавшие участие в избирательной гонке, не преодолевают 5%-й барьер.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.