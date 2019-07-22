Самая низкая в истории: ЦИК опубликовала данные явки на выборах в Верховную Раду

Выборы-2019 в парламент прошли с исторически низкой явкой / REUTERS

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные явки на внеочередных парламентских выборах – она составила 49,84% избирателей.

Об этом сообщается на сайте ЦИК на момент закрытия избирательных участков в 20:00.

Максимальная явка зафиксирована в Черниговской области, наименьшая – в Закарпатской.

Проценты распределись следующим образом:

Винницкая область – 51,03%



Волынская область – 52,26%



Днепропетровская область – 50,91%



Донецкая область – 45,71%



Житомирская область – 51,48%



Закарпатская область – 41,16%



Запорожская область – 50,82%



Ивано-Франковская область – 48,04%



Киевская область – 50,30%



Кировоградская область – 49,40%



Луганская область – 49,23%



Львовская область – 53,42%



Николаевская область – 47,09%



Одесская область – 46,97%



Полтавская область – 54,10%



Ровенская область – 48,02%



Сумская область – 52,24%



Тернопольская область – 54,21%



Харьковская область – 50,43%



Херсонская область – 43,93%



Хмельницкая область – 53,17%



Черкасская область – 51,53%



Черновицкая область – 42,06%



Черниговская область – 54,80%



г.Киев – 48,97%

Напомним, обнародованы официальные результаты Национального экзит-пола внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду.