Самая низкая в истории: ЦИК опубликовала данные явки на выборах в Верховную Раду

Избирательные участки посетили 49,84% граждан Украины.
Центральная избирательная комиссия обнародовала данные явки на внеочередных парламентских выборах – она составила 49,84% избирателей.
Об этом сообщается на сайте ЦИК на момент закрытия избирательных участков в 20:00.
Максимальная явка зафиксирована в Черниговской области, наименьшая – в Закарпатской.
Проценты распределись следующим образом:
- Винницкая область – 51,03%
- Волынская область – 52,26%
- Днепропетровская область – 50,91%
- Донецкая область – 45,71%
- Житомирская область – 51,48%
- Закарпатская область – 41,16%
- Запорожская область – 50,82%
- Ивано-Франковская область – 48,04%
- Киевская область – 50,30%
- Кировоградская область – 49,40%
- Луганская область – 49,23%
- Львовская область – 53,42%
- Николаевская область – 47,09%
- Одесская область – 46,97%
- Полтавская область – 54,10%
- Ровенская область – 48,02%
- Сумская область – 52,24%
- Тернопольская область – 54,21%
- Харьковская область – 50,43%
- Херсонская область – 43,93%
- Хмельницкая область – 53,17%
- Черкасская область – 51,53%
- Черновицкая область – 42,06%
- Черниговская область – 54,80%
- г.Киев – 48,97%
Напомним, обнародованы официальные результаты Национального экзит-пола внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду.