ЦИК начала оглашение результатов выборов в Раду 2019: первые данные

ЦИК огласила первые результаты парламентских выборов 2019 / Reuters

Выборы в парламент 2019 состоялись 21 июля.

Явка на выборы 2019 превысила 50%, а в Раду, как свидетельствуют экзитполы парламентских выборов 2019, проходит пять партий.

По состоянию на 22.30 ЦИК обработала 0,11 электронных протоколов. Результаты по многомандатным избирательным округам пока что следующие:

Слуга народа – 40,94%;

Батькивщина – 13,47%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 10,48%;

Европейская Солидарность – 7,61%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 5,27%;

Украинская стратегия Гройсмана – 4%;

Голос – 3,57%;

Сила и честь – 3,42%;

Оппозиционный блок – 2,65%.

Из 199 одномандатных избирательных округов ЦИК по состоянию на 22:30 получила информацию о завершении голосования на 168 округах.

Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.

Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Читайте такжеОпущенное "политстарье", или Как украинцы послали подальше старую элитуПомимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала 1+1, в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%.

Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, показал такие результаты выборов в парламент 2019:

Слуга Народа (42,7%);

Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);

Батькивщина (8,5%);

Европейская солидарность (8,8%);

Голос (6,5%).

Как сообщалось ранее, явка на выборы 2019 на этот раз была невысокой: чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.