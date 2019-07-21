Экзит-пол: опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019

Появились первые официальные данные о голосовании на парламентских выборах 2019 года / УНИАН

По всей Украине закрылись избирательные участки, на которых сегодня проходили выборы в Верховную раду 2019.

Первые результаты экзит-полов опубликованы сразу после прекращения голосования.

Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112.

Как сообщалось ранее, чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля. В Центризбиркоме расчитывают, что к вечеру ситуация изменится, но пока явка не дотягивает до предыдущих парламентских выборов.

Экзит-полы показывают такие результаты выборов в парламент 2019:

Выборы в Раду: всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1

Опрос ТСН показал следующие результаты парламентских выборов 2019 (по состоянию на 18.00):

Слуга Народа - 44,4

Батькивщина - 7,7%

Голос - 6,0%

Европейская солидарность - 8,5%

Оппозиционная платформа За жизнь - 12,5

Оппозиционный блок - 3%

Сила и честь - 3,9%

Выборы в Раду: национальный экзит-пол

По данным Национального экзит-пола, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, в Раду проходят следующие партии:

Слуга Народа - 43,9%

Батькивщина - 7,6%

Голос - 6,3%

Европейская солидарность - 8,9%

Оппозиционная платформа За жизнь - 11,5%

Оппозиционный блок - 3,3%

Сила и честь - 4,4%

Выборы в Раду: экзит-пол 112

Данные экзит-полов выборов в Раду 2019 от телеканала 112 следующие:

Слуга Народа - 42,7%

Батькивщина - 8,5%

Голос - 6,5%

Европейская солидарность - 8,8%

Оппозиционная платформа За жизнь - 12,9%

Радикальная партия – 3,1%

Сила и честь – 3,9%;

Напомним, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.