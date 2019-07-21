Экзит-пол: опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019

Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.
По всей Украине закрылись избирательные участки, на которых сегодня проходили выборы в Верховную раду 2019.
Первые результаты экзит-полов опубликованы сразу после прекращения голосования.
Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112.
Как сообщалось ранее, чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля. В Центризбиркоме расчитывают, что к вечеру ситуация изменится, но пока явка не дотягивает до предыдущих парламентских выборов.
Экзит-полы показывают такие результаты выборов в парламент 2019:
Выборы в Раду: всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1
Опрос ТСН показал следующие результаты парламентских выборов 2019 (по состоянию на 18.00):
- Слуга Народа - 44,4
- Батькивщина - 7,7%
- Голос - 6,0%
- Европейская солидарность - 8,5%
- Оппозиционная платформа За жизнь - 12,5
- Оппозиционный блок - 3%
- Сила и честь - 3,9%
Выборы в Раду: национальный экзит-пол
По данным Национального экзит-пола, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, в Раду проходят следующие партии:
- Слуга Народа - 43,9%
- Батькивщина - 7,6%
- Голос - 6,3%
- Европейская солидарность - 8,9%
- Оппозиционная платформа За жизнь - 11,5%
- Оппозиционный блок - 3,3%
- Сила и честь - 4,4%
Выборы в Раду: экзит-пол 112
Данные экзит-полов выборов в Раду 2019 от телеканала 112 следующие:
- Слуга Народа - 42,7%
- Батькивщина - 8,5%
- Голос - 6,5%
- Европейская солидарность - 8,8%
- Оппозиционная платформа За жизнь - 12,9%
- Радикальная партия – 3,1%
- Сила и честь – 3,9%;
Напомним, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.