Экзит-пол: опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019

21 июля 2019, 20:00

Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.

выборы
Появились первые официальные данные о голосовании на парламентских выборах 2019 года / УНИАН

По всей Украине закрылись избирательные участки, на которых сегодня проходили выборы в Верховную раду 2019.

Первые результаты экзит-полов опубликованы сразу после прекращения голосования.

Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112.

Как сообщалось ранее, чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.  В Центризбиркоме расчитывают, что к вечеру ситуация изменится, но пока явка не дотягивает до предыдущих парламентских выборов.

Экзит-полы показывают такие результаты выборов в парламент 2019:

    Выборы в Раду: всеукраинский экзит-пол по заказу 1+1

    Опрос ТСН показал следующие результаты парламентских выборов 2019 (по состоянию на 18.00):

    • Слуга Народа - 44,4
    • Батькивщина - 7,7%
    • Голос - 6,0%
    • Европейская солидарность - 8,5%
    • Оппозиционная платформа За жизнь - 12,5
    • Оппозиционный блок - 3%
    • Сила и честь - 3,9%

    Выборы в Раду: национальный экзит-пол

    По данным Национального экзит-пола, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, в Раду проходят следующие партии:

    • Слуга Народа - 43,9%
    • Батькивщина - 7,6%
    • Голос - 6,3%
    • Европейская солидарность - 8,9%
    • Оппозиционная платформа За жизнь - 11,5%
    • Оппозиционный блок - 3,3%
    • Сила и честь - 4,4%

    Выборы в Раду: экзит-пол 112

    Данные экзит-полов выборов в Раду 2019 от телеканала 112 следующие:

    • Слуга Народа - 42,7%
    • Батькивщина - 8,5%
    • Голос - 6,5%
    • Европейская солидарность - 8,8%
    • Оппозиционная платформа За жизнь - 12,9%
    • Радикальная партия – 3,1%
    • Сила и честь – 3,9%;

    Напомним,  21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.

    Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты

    По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

    В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.

    В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

    Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

    Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

    Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

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