Выборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)

21 июля 2019, 06:00

Сегодня в Украине выбирают состав нового парламента.

Выборы 2019
В Украине 21 июля проходят выборы в Верховную Раду / УНИАН

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Отметим, 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.

Какие партии принимают участие в выборах

26 июня в ЦИК назвали окончательное количество зарегистрированных партий, а также определили порядок их расположения в бюллетене:

  1. Оппозиционный блок
  2. Сила и честь
  3. Всеукраинское объединение Батькивщина
  4. Патриот
  5. Сила людей
  6. Оппозиционная платформа - За жизнь
  7. Партия зеленых Украины
  8. Всеукраинское объединение Факел
  9. Объединение Самопомич
  10. Европейская солидарность
  11. Украинская стратегия Гройсмана
  12. Громадянська позиция
  13. Социальная справедливость
  14. Слуга народа
  15. Сила права
  16. Радикальная партия Ляшка
  17. Партия Шария
  18. Голос
  19. Политическая партия Незалежнисть
  20. Аграрная партия Украины
  21. Всеукраинское объединение Свобода
  22. Рух Новых сил – партия снята с выборов по собственной инициативе. 

Отметим, именно в таком порядке политические силы будут указаны в избирательном бюллетене.

Голосование "Против всех"

Сегодня, 21 июля, на досрочных выборах в Раду проголосовать "против всех" невозможно. 

Каждый бюллетень имеет 8 уровней защиты. 

Кого и как мы избираем в Верховную Раду

Конституционный состав Верховной рады Украины включает 450 депутатов. По результатам голосования в Верховную Раду Украины 21 июля пройдут только 425 народных депутатов (оставшаяся часть избрана не будет в связи с аннексией Крыма и тем, что Украина не контролирует часть территорий Донбасса). 

Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система), половина по мажоритарным округам.

Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2760 человек.

Мажоритарные округа

В мажоритарных округах каждый бюллетень будет уникальным, так как количество кандидатов по каждому округу будет разным.

Так как в Украине действует пропорциональная система, в Верховную Раду 50% пройдут по партийным спискам, еще 50% по мажоритарным округам. 

В одномандатных мажоритарных округах баллотируются в Раду 3220 кандидатов, из которых 212 попадут в Раду.

Кто попадет в Раду

Попадут в Верховную Раду те партии, которые преодолеют 5%-й барьер.

В округах же места в Раде достанутся тем кандидатам, кто  получит на выборах относительное большинство голосов от числа людей, принявших участие в голосовании.

Результаты выборов в Верховную Раду

Сразу после закрытия избирательных участков, после 20:00, появятся первые результаты голосования, которые будут составлены на основании данных экзит-полов.

ЦИК, в свою очередь, обязана обаявить официальные данные не позднее 14 дней с момента голосования.

Первая сессия парламента IX созыва может состояться уже 31 августа 2019.

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