Выборы в Верховную Раду 2019: главные события, онлайн трансляция (обновляется)

Сегодня в Украине выбирают состав нового парламента.
Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.
Отметим, 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Причинами роспуска парламента, по заявлению Зеленского, стали низкое доверие украинцев к этому органу власти и фактическое отсутствие коалиции.
В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.
20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.
Какие партии принимают участие в выборах
26 июня в ЦИК назвали окончательное количество зарегистрированных партий, а также определили порядок их расположения в бюллетене:
- Оппозиционный блок
- Сила и честь
- Всеукраинское объединение Батькивщина
- Патриот
- Сила людей
- Оппозиционная платформа - За жизнь
- Партия зеленых Украины
- Всеукраинское объединение Факел
- Объединение Самопомич
- Европейская солидарность
- Украинская стратегия Гройсмана
- Громадянська позиция
- Социальная справедливость
- Слуга народа
- Сила права
- Радикальная партия Ляшка
- Партия Шария
- Голос
- Политическая партия Незалежнисть
- Аграрная партия Украины
- Всеукраинское объединение Свобода
- Рух Новых сил – партия снята с выборов по собственной инициативе.
Отметим, именно в таком порядке политические силы будут указаны в избирательном бюллетене.
Голосование "Против всех"
Сегодня, 21 июля, на досрочных выборах в Раду проголосовать "против всех" невозможно.
Каждый бюллетень имеет 8 уровней защиты.
Кого и как мы избираем в Верховную Раду
Конституционный состав Верховной рады Украины включает 450 депутатов. По результатам голосования в Верховную Раду Украины 21 июля пройдут только 425 народных депутатов (оставшаяся часть избрана не будет в связи с аннексией Крыма и тем, что Украина не контролирует часть территорий Донбасса).
Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система), половина по мажоритарным округам.
Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2760 человек.
Мажоритарные округа
В мажоритарных округах каждый бюллетень будет уникальным, так как количество кандидатов по каждому округу будет разным.
Так как в Украине действует пропорциональная система, в Верховную Раду 50% пройдут по партийным спискам, еще 50% по мажоритарным округам.
В одномандатных мажоритарных округах баллотируются в Раду 3220 кандидатов, из которых 212 попадут в Раду.
Кто попадет в Раду
Попадут в Верховную Раду те партии, которые преодолеют 5%-й барьер.
В округах же места в Раде достанутся тем кандидатам, кто получит на выборах относительное большинство голосов от числа людей, принявших участие в голосовании.
Результаты выборов в Верховную Раду
Сразу после закрытия избирательных участков, после 20:00, появятся первые результаты голосования, которые будут составлены на основании данных экзит-полов.
ЦИК, в свою очередь, обязана обаявить официальные данные не позднее 14 дней с момента голосования.
Первая сессия парламента IX созыва может состояться уже 31 августа 2019.