"Три года был всадником на соревнованиях": суд заставил ЦИК зарегистрировать беглеца Онищенко

Онищенко примет участие в выборах в Раду / facebook.com/aleksandr.onyshenko

Бежавший из Украины нардеп, бизнесмен Александр Онищенко примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся через месяц, 21 июля.

По информации, такое решение принял вчера, 21 июня, Шестой апелляционный административный - он заставил Центральную избирательную комиссию зарегистрировать беглого нардепа кандидатом в народные депутат.

Отметим, перед этим ЦИК отказала Онищенко в регистрации, ссылаясь на норму, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине. Но это не остановило нардепа-беглеца, и он обратился в суд и подал иск на решение ЦИК.

Теперь Онищенко сможет баллотироваться на 93-м округе Киевской области.

"В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины". Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство", - пишет издание Слидство-инфо.

Информацию о позитивном исходе суда подтвердил на своей странице в социальной сети Facebook сам народный депутат Онищенко.

Отметим, в 2016-м году украинские правоохранители обвинили Онищенко в мошенничестве, осуществленном во время заключения контрактов на поставки газа и краже денег из госбюджета на сумму, эквивалентную 100 млн евро. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прямо назвал его "главой преступной схемы.

Читайте такжеОнищенко анонсировал месть главе НАБУ Сытнику за вранье16 июня аппарат украинского парламента зарегистрировал представление о снятии с него неприкосновенности, задержание и арест депутата парламента. 17 июня суд вынес постановление − арестовать или отпустить Онищенко под залог в размере 200 млн гривен одного из подозреваемых по делу Александра Онищенко. Сам он заявлял о том, что уголовное дело напрямую связано с попыткой отнять его бизнес.

5 июля депутаты Рады одобрили представление на Онищенко, однако тот уже покинул Украину.

Напомним, ранее беглый депутат Александр Онищенко рассказал, что Петр Порошенко молится иконе со своим ликом.