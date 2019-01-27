Порошенко молится иконе со своим ликом - беглый нардеп Онищенко

Украинский президент Петр Пороше

Петр Порошенко с супругой во время богослужения / УНИАН

нко возносит молитвы в своей личной церкви в присутствии иконы со своим ликом.

Об этом в интервью российскому телеканалу НТВ рассказал беглый депутат и коммерсант Александр Онищенко.

"Я был у него дома. У него там своя собственная церковь. В этой церкви находится икона, где он отображен в роли святого. Он заходит в церковь и молится сам себе", — сказал он.Онищенко также утверждает, что Порошенко сошелся "в финансовом подходе с патриархатом [Вселенским - "Главред"] в Турции".

Также беглый нардеп уверен, что в канун прездидентских выборов-2019 Порошенко твердо намерен покупать лояльность избирателей деньгами, "конкретно подводя всех под уголовное дело", считает Онищенко.

Напомним, ранее Петра Порошенко в Сети подняли на смех из-за пиджака, заправленного в ширинку, а также высмеяли за фото в солдатской столовой.