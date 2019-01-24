Глава МВФ пришпорила Порошенко в Давосе

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Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала президента Петра Порошенко ускорить проведение реформ в стране.

Об этом Лагард заявила по итогам встречи с Порошенко в Давосе, передает Европейская правда.

Директор МВФ отметила необходимость ускорения реформ для перехода Украины к "более мощному экономическому росту... для стабильного улучшения уровня жизни людей" и выразила готовность Фонда поддержать "реформаторские усилия Киева под руководством Порошенко".

"Я имела хорошую и конструктивную встречу с президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденного исполнительным советом МВФ", - говорится в сообщении.

Лагард также выразила надежду, что Украина выполнит свои обязательства в рамках кредитных договоренностей.

Читайте такжеФСБ задержала крупную партию конфет "Рошен"Ранее сообщалось, что за 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд (+9 процентов по сравнению с 2017 годом), импортировала на $56,8 млрд (+15 процентов по сравнению с 2017-м) - таким образом импорт превысил экспорт на $9,5 млрд.

В структуре импорта первое место заняли машины, оборудование и транспорт (30,6 процента), на втором месте - топливно-энергетические товары (23,8 процента), на третьем - продукция химпрома (18,6 процента). Общий объем внешней торговли страны в 2018 году достиг $104,188 млрд (+12 процентов по сравнению с 2017-м).