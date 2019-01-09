Украина в прошлом году купила на $9,5 млрд больше, чем продала

agroinsider.com.ua

За 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд (+9 процентов по сравнению с 2017 годом), импортировала на $56,8 млрд (+15 процентов по сравнению с 2017-м).

Об этом говорится в отчете Госфискальной службы.

Таким образом импорт превысил экспорт на $9,5 млрд. Общий объем внешней торговли страны в 2018 году достиг $104,188 млрд (+12 процентов по сравнению с 2017-м).

В структуре отечественного экспорта в прошлом году преобладали продовольственные товары и сельскохозпродукция (39 процентов), металлы и изделия из них (24,6 процента, машины, оборудование и транспорт (11,6 процента).

В структуре импорта первое место заняли машины, оборудование и транспорт (30,6 процента), на втором месте - топливно-энергетические товары (23,8 процента), на третьем - продукция химпрома (18,6 процента).

По данным Госстата, в январе-октябре 2018 года импорт товаров в Украине превысил экспорт на 7,95$ млрд.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-3 стран-лидеров по частоте системных банковских кризисов. Так, за последние 20 лет страна трижды сталкивалась с такими кризисами. Из-за кризиса 2014-2016 годов Украина лишилась почти 40 процентов ВВП, что сказалось на ее экономическом росте и кредитовании.