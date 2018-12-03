Украина оказалась в тройке мировых лидеров по частоте банковских кризисов

Глава Нацбанка Яков Смолий / пресс-служба НБУ

Украина вошла в топ-3 стран-лидеров по частоте системных банковских кризисов.

Об этом говорится в материалах к презентации новой стратегии для предупреждения системных кризисов, опубликованной на сайте Нацбанка Украины.

Отмечается, что за последние 20 лет страна трижды сталкивалась с такими кризисами. Из-за кризиса 2014-2016 годов Украина лишилась почти 40 процентов ВВП, что сказалось на ее экономическом росте и кредитовании.

"Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет содействовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам", - сказал глава НБУ Яков Смолий.

Накануне Европейская комиссия приняла решение выделить Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи на сумму в 500 млн евро.